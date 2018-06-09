РИАМО - 9 июн. Предстоящие праздники в честь Дня России москвичи предпочитают провести на отдыхе в Сочи, Турции и Греции, по этим направлениям увеличились продажи билетов по сравнению с прошлым годом, сообщили РИАМО представители столичных туристических фирм.

«Больше всего на время длинных выходных в честь Дня России москвичи ищут билеты в Сочи, Стамбул и Тиват. Следующие два популярнейших направления на праздничный период – Барселона и Анталья. При этом турецкие города продемонстрировали самый большой рост в первой пятерке лидеров спроса: авиабилеты в Стамбул стали запрашиваться на сайте почти в два раза чаще, а в Анталью – чуть больше чем в полтора», - сказала представитель международного туристического метапоиска Momondo Ирина Рябовол.

Она добавила, что спрос билетов в Сочи, по сравнению с прошлым годом, у жителей столицы вырос на 25%, у Стамбула и Тивата на 96% и 34% соответственно. В целом у москвичей наблюдается повышение интереса к путешествию по родной стране. Спрос билетов на период праздничных дней в города России вырос на 13%.

Похожую картину отметили и в туристическом агентстве Tez Tour. Там больше половины продаж приходится на турецкие города.

«У москвичей лидером потребительского спроса является Турция. На нее приходятся 60% продаж. На втором месте стоит Греция. Также у нас востребованы короткие сити-туры в европейские столицы. В основном речь идет о Восточной Европе. Она недорогая, бюджетная, и туда можно поехать где-то от 300 евро на человека. Прежде всего, это страны Балтии, куда можно добраться самостоятельно, также популярны Чехия и Венгрия», - отметила PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.

В турагентстве «Майс» также отметили повышенный интерес москвичей к турецким и греческим курортам при том, что общий спрос на эти направления вырос почти на треть.

«В нашем агентстве предпочитают покупать туры в Турцию и Грецию. От них чуть отстают Кипр и Тунис. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество покупок увеличилось примерно на 30%», - уточнил представитель администрации туристического агентства.

В онлайн-сервисе бронирования туров Lavel Travel отметили, что большинство москвичей, покупающих билеты через их агентство, предпочли провести выходные на Родине. Из них более 95% предпочитают отдыхать в Сочи.

«Москвичи решили провести длинные выходные на Родине. 70% тех, кто приобрел путешествия через наш сервис с вылетом из столицы, отправятся на российские курорты. В среднем люди потратят около 28 тысяч рублей за тур. Среди отечественных направлений, куда собрались горожане на длинные выходные, самым популярным является Сочи, а именно на Имеретинский курорт купили 78% всех туристов. На втором месте Сочи (центр) и Красная поляна (Горная карусель) по 9%, на третьем – Адлер и Красная поляна», - пояснила PR-специалист агентства Марина Образкова.

Что касается зарубежных поездок, то 18% отпускников выбрали для себя Турцию, здесь цена отдыха ощутимо выше – в среднем 57 тысяч рублей. Третье место досталось Испании – 7% и 70 тысяч рублей за тур.