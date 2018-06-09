РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Две спортивные площадки, зону для барбекю, сеть пешеходных дорожек, освещение и видеонаблюдение планируют организовать в большом овраге на улице Железнодорожной в подмосковном Красногорске, сообщил глава муниципалитета Радий Хабиров.

В субботу глава горокруга встретился с жителями улицы Железнодорожной, чтобы обсудить благоустройство территории большого оврага, расположенного между домами. Это место используется местными жителями как парк, но элементов благоустройства, особенно освещения, здесь явно не хватает. Жители пожаловались главе, что в овраге часто собираются любители выпить, и в темное время находиться в этой зоне небезопасно.

«Граждане обращались в администрацию с просьбами благоустроить овраг. У этого места большой потенциал, чтобы здесь могли отдыхать люди. Но оно очень запущенное, темное. Здесь нет ни одной спортивной площадки, мы это исправим. Планируем обустроить две спортивные площадки: баскетбольную и футбольную – с трибунами и раздевалками, пешеходные дорожки. Обязательно сделаем освещение и видеонаблюдение территории. Люди просят сделать мангальную площадку, чтобы можно было отдыхать вместе с семьей», – сказал Хабиров.

Он отметил, что благоустроенный объект появится на улице Железнодорожной к концу сентября в преддверии дня Красногорска, который отмечается 22 сентября.

Начальник управления благоустройства администрации горокруга Красногорск Николай Ельников дополнил, что работы по благоустройству оврага начнутся с осушения территории.

«Раньше здесь было болото, и первая задача – увести воду», – сказал Ельников.

Он пояснил, что на территории оврага не предусмотрены детские площадки, потому что в двух близлежащих дворах будет проведено комплексное благоустройство, в рамках которого обустроят детские площадки, зоны для воркаута.

«Спортивные объекты в овраге будут рассчитаны на подростков от 15 лет и людей более старшего возраста. Площадки для малышей будут оборудованы во дворах», – заключил Ельников.