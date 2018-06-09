РИАМО - 9 июн. Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства подал в подмосковный Арбитражный суд исковые заявления о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы Urban Group в связи с выявленными фактами неплатежеспособности и недостаточности имущества, сообщается на сайте фонда.

Заявления поданы в отношении компаний ООО «Экоквартал», ООО «Ваш город», АО «Континент Проект», ООО «Хайгейт», ООО «Ивастрой».

«В настоящий момент использование процедуры банкротства является единственно возможным механизмом скорейшей достройки объектов Urban Group и передачи дольщикам их квартир. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика, обладающего необходимым опытом строительства», - говорится в сообщении.

В случае признания компаний-застройщиков Urban Group банкротами финансирование строительства будет возобновлено в течение 2-3 месяцев с использованием ресурсов Фонда защиты прав граждан–участников долевого строительства.

В фонде пояснили, что механизм позволит, в том числе, рассматривать возможность привлечения к долгостроям нового застройщика, обладающего необходимым опытом строительства.

За проблемными проектами Urban Group следят Минстрой России и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. 1 июня министерство и фонд выпустили совместное сообщение, что «правительство взяло ситуацию под контроль» и «принято решение о поддержке завершения строительства» фондом и правительством Московской области.

Фонд начал аудит Urban Group для оценки «необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы».

В мае Сбербанк остановил выдачу ипотеки, а затем Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия на квартиры в проектах Urban Group.