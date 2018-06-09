РИАМО - 9 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в социальной сети «ВКонтакте» сувениры от столичного Pop Up Museum в преддверии биеннале «Русско‑китайские сезоны 2018».

С 13 июня в московском Pop Up Museum открываются русско-китайские сезоны-2018.

«В преддверии открытия выставки разыгрываем сувениры от музея: три свитшота, 10 сумок, 15 футболок и значки», - говорится в сообщении.

Чтобы стать обладателем одного из призов, просто нужно сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 24 июня.

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