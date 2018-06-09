РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июн. В подмосковных Котельниках к 2028 году планируют построить 1,56 миллиона квадратных метров жилья в новом микрорайоне, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы группы компаний «ПИК».

«Территория площадью 50 гектаров, на которой построят новый квартал в Котельниках расположена между торговыми комплексами «МЕГА Белая Дача» и «Outlet Village Белая Дача». Здесь планируется возвести 1,56 миллиона квадратных метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Строительство комплекса займет как минимум 10 лет (до 2028 года – ред.)», – сказал сотрудник.

Совместно реализовывать проект будут группы компаний «ПИК» и «Белая Дача». Они подписали соответствующее соглашение. В проект планируют инвестировать 50 миллиардов рублей.