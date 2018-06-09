РИАМО - 9 июн. В конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на получение грантов мэра Москвы появились две новые номинации, связанные с волонтерством, сейчас в городе работает около 400 организаций, специализирующихся на добровольчестве, сообщила в субботу председатель комитета общественных связей столицы Александра Александрова.

«Мы ввели две новые номинации. Сейчас невозможно без общественных организаций и волонтеров, которые приходят и работают добровольно, поэтому нам очень хотелось поддержать такие организации (первая номинация – ред.). И вторая новая номинация - это социальное волонтерство», - сказала Александрова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в Москве порядка 400 общественных организаций, которые специализируются на волонтерстве.

«До 15 июня принимаются заявки, если еще кто-то не сделал, мы очень советуем открыть личный кабинет на сайте душевная.москва, все заявки можно заполнить онлайн. 20 июня начнется оценка этих проектов. В конце июля будут объявлены победители», - добавила Александрова.

В другие номинации конкурсного отбора входят «Милосердие и забота», «Семья и активное долголетие», «Дети и молодежь Москвы», «Экологическая ответственность», «Наше наследие», «Наш город», «Развитие социально ориентированных НКО», «Партнерские проекты», «Профилактическая помощь» и «Социальное предпринимательство».