РИАМО - 9 июн. Поклонники простятся с народным артистом РФСФР Игорем Охлупиным 11 июня в столичном Театре имени Маяковского, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра.

Охлупин скончался на 80-м году жизни в субботу после болезни.

«Одиннадцатого июня с 10:30 будет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в Брюсовом переулке. В 12 часов будет прощание на основной сцене Театра Маяковского. В районе 14 часов будут похороны на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года. В 1960 году окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина (ныне Театральный институт имени Б. Щукина) и в том же году был принят в труппу Театра имени Маяковского, на сцене которого сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра.

До недавнего времени Охлупин играл в спектаклях текущего репертуара Маяковки: «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтил и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».

Охлупин имеет звание заслуженного артиста РСФСР (1971), народного артиста РСФСР (1988). Награжден орденом Дружбы (1998) за большие заслуги в развитии театрального искусства.