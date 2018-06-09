РИАМО - 9 июн. Восстановление перекрашенного в белый цвет памятника поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище столицы займет около двух недель, специалисты уже приступили к работе, сообщил РИАМО в субботу руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что памятник поэту работы скульптора Анатолия Бичукова на могиле писателя является объектом культурного наследия федерального значения. После сообщения о том, что памятник поэту облили белой краской, специалисты оперативно оценили ущерб и приступили к удалению следов краски.

«На данный момент основной слой краски удален в реставрационном режиме, восстановление изначального облика памятника займет около двух недель. Все работы проводятся под контролем специалистов. Ни материал, ни целостность памятника не пострадали», – сказал Емельянов.

Ранее в полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке №17. Позже злоумышленницу задержали. Ее оказалась 51-летняя пациентка подмосковного психоневрологического интерната, которая сбежала оттуда в 2012 году. Все это время она находилась в федеральном розыске.