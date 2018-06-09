РИАМО - 9 июн. Призовой фонд конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на получение грантов мэра Москвы увеличился до 400 миллионов рублей, таким НКО необходима поддержка со стороны благотворителей или государства, сообщила в субботу председатель комитета общественных связей столицы Александра Александрова.

«Призовой фонд был увеличен до 400 миллионов рублей. Сейчас, мне кажется, все общественные организации Москвы готовят заявки на конкурс гранта мэра», - сказала Александрова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в Москве порядка 6 тысяч некоммерческих организаций, которые заняты в социальной сфере.

«У всех организаций есть проблемы с финансированием. Они, будучи общественными и некоммерческими организациями, не нацелены на то, чтобы зарабатывать и получать прибыль, конечно, должны искать доноров, благотворителей или обращаться в государство, которое является одним из очень важных субъектов поддержки таких организаций», - добавила Александрова.

Ранее в столичном ресурсном центре некоммерческих организаций (НКО) стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы для социально ориентированных НКО. Заявочная кампания продлится по 15 июня, а 18 июня состоится завершение формальной оценки заявок. На 20 июня запланирована публикация результатов формальной оценки, которые представляют собой список заявок, допущенных до экспертизы. Экспертный совет будет оценивать заявки НКО в период с 20 июня до 11 июля. Заседание конкурсной комиссии состоится 14 июля. Объявление итогов конкурса и заключение договоров запланировано на июль.

Номинации конкурсного отбора: «Развитие добровольничества и благотворительности», «Милосердие и забота», «Семья и активное долголетие», «Дети и молодежь Москвы», «Экологическая ответственность», «Наше наследие», «Наш город», «Развитие социально ориентированных НКО», «Партнерские проекты», «Профилактическая помощь» и новая номинация «Социальное предпринимательство».