РИАМО - 9 июн. Движение в Москве 13 и 14 июня будет сильно осложнено из-за большого количества гостей на открытии чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«13 и 14 июня в преддверии открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, по городу также будут перемещаться клиентские группы FIFA и автобусы болельщиков.

«Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой», - отмечается в пресс-релизе.

Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».