РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В микрорайоне Львовский Подольска водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в фуру, из машины его пришлось извлекать спасателям, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Дорожный инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу.

«В ночь с пятницы на субботу (8-9 июня – ред.) в микрорайоне Львовский недалеко от съезда со скоростной в сторону поселка Львовский возле пешеходного перехода я увидел белый автомобиль Skoda, который въехал впереди стоящую фуру. Передняя часть у него была буквально всмятку, с машиной работали спасатели», – сказал свидетель.

По словам мужчины, выяснить информацию о самочувствии водителя и пассажиров, ему не удалось.