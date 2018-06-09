РИАМО - 9 июн. В рамках весеннего этапа экомарафона «Переработка» на территории Подмосковья уже собрали свыше 60 тонн бумаги и картона, весенний этап акции завершится 18 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В регионе продолжается ежегодный экомарафон «Переработка» и акция «Сдай макулатуру – спаси свое дерево». Марафон проходит в виде соревнования между муниципальными районами и городскими округами по количеству сданных газет, журналов, старых книг и картона.

«С 25 апреля по 10 мая проходил сбор и обработка заявок на участие в марафоне от муниципалитетов, с 15 мая по 18 июня идет централизованный вывоз макулатуры. Акция прошла более чем в 40 населенных пунктах Подмосковья, по самым скромным подсчетам, удалось собрать более 60 тонн бумаги и картона, и это еще не конечный результат», – сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

В экомарафоне принимают участие образовательные и социальные учреждения, сотрудники офисов и предприятий, администраций муниципальных образований, организован вывоз макулатуры с точек на городских площадях, где был установлен специальный контейнер. График проведения экомарафона размещен на сайте.

Весенний этап акции завершится 18 июня в Электростали, а до 21 июня жюри будет определять самых активных участников. 22 июня в доме правительства Московской области состоится награждение победителей экомарафона переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево!».