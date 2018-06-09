РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В субботу в микрорайоне Кузнечики Подольска дети забросали яйцами иномарку и вылили воду на голову женщине, хулиганок остановили взрослые, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В доме №7 на Армейском проезде в субботу (9 июня – ред.) около 18:00 из квартиры №17 девочки бросали с балкона яйца в иномарку у подъезда, это увидела моя мама и сказала мне. Я выглянула с балкона, чтобы узнать, кто это делает. Когда я посмотрела наверх, мне прямо на лицо полилась вода. Тогда я поднялась и постучалась в квартиру, чтобы выяснить, в чем дело», – сказала свидетель.

По ее словам, дети долго не открывали дверь, но после того, как женщина пригрозила вызвать полицию, дети испугались и быстро открыли дверь. Оказалось, что в квартире взрослых не было, а детей в помещении собралось много.