РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В субботу в Центральном парке Люберец провели дезинсекцию, горожане не смогут посещать его в течение трех дней, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Сегодня (9 июня – ред.) в Центральном парке культуры и отдыха провели дезинсекцию. Теперь там нельзя гулять три дня, в том числе и с собаками», – сказал Негин.

Во время дезинсекции уничтожили клещей и личинок комаров. После ежедневного карантина там безопасно можно будет гулять.

Дезинсекция – уничтожение специальными средствами паразитических насекомых, а также насекомых, вредящих хозяйству.