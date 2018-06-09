РИАМО - 9 июн. Мобильное приложение «Метро Москвы» обновили к чемпионату мира по футболу - 2018, слегка поменяв его логику и интерфейс, обновление будет доступно пользователям в ближайшее время, сообщил журналистам в субботу первый замначальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, в приложении добавились новые функции. Обновление полностью готово, и приложение активно тестируют.

«Логика изменена, теперь четыре главные функции - построение маршрутов по городу, чемпионат мира, новости и оплата - выделены на «плашку» в нижний экран. Все остальные функции будут выделены в отдельный блог. При этом сразу же будет открываться мобильное приложение не главным экраном, а картой-схемой метро», - сказал Латыпов.

Он пояснил, что изменения в приложение были внесены, в том числе, и по пожеланиям самих пользователей. Новое приложение соответствует гайдам по дизайну интерфейса Google material design и iOS Human interface guidelines. Оно также войдет в список приложений Apple для ЧМ-2018.

«Пять новых языков добавили в поддержку двум языкам, которые были - французский, немецкий, китайский, испанский и португальский. В разделе FIFA будет информация для болельщиков, можно построить маршрут до стадиона. Доработались модули «Оплата» и «Тарифы», появился новый модуль «Тематические поезда» - чтобы можно было узнать, на какой линии они ходят и прочитать про эти поезда», - отметил Латыпов.

Он добавил, что через обновленное мобильное приложение можно будет заказать аккредитованное на ЧМ-2018 такси, узнать о бесплатных маршрутах наземного транспорта, о проходах на фан-зоны, а также узнать информацию о самих матчах мундиаля и перейти на сайт прямой трансляции игр.

Сейчас приложение работает на русском и английском языках. В приложении можно построить маршрут по метро и городу, пополнить карту «Тройка», найти перехватывающую парковку.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».