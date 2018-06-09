РИАМО - 9 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) объявило среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» конкурс фото с фестиваля в честь Дня России в Москве, победители получат призы - сертификаты на впечатление.

В длинные выходные в честь Дня России в Москве 11 и 12 июня пройдет фестиваль «День России. Московское время». Площадками фестиваля станут парки: «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», Измайловский, Бабушкинский, Таганский и парк Победы.

«У нас для вас есть задание! Прогуляйтесь по одному из этих парков, сфотографируйтесь в праздничных декорациях и выложите кадр в наш альбом », - говорится в сообщении.

Авторов трех лучших фотографий ждут награды - сертификаты на впечатление: первое место - арт-вечеринка «Мастер-класс по рисованию», второе место - полет на дельталете, третье место - конная прогулка на двоих.

«Ждем ваши фото до 12 июня, итоги объявим 13 июня! Всем удачи и вдохновения!» - заключается в сообщении.

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