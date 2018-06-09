РИАМО - 9 июн. Среди зарубежных пользователей мобильное приложение «Метро Москвы» наибольшим спросом пользуется у жителей Беларуси, Китая, Казахстана и США, подземка проводит активную работу с зарубежными футбольными фан-сообществами, сообщил журналистам в субботу первый замначальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Из 1,2 миллиона скачиваний, которые у нас сейчас есть, порядка 110 тысяч скачиваний из других стран. Самое странное, чемпионы по скачиваниям — Беларусь, Китай, Казахстан, США. Помимо этого - Украина, Киргизия, Узбекистан. Это страны, в которых наиболее популярно мобильное приложение «Метро Москвы», - сказал Латыпов.

Он добавил, что Московский метрополитен проводит активную работу с зарубежными фан-сообществами для того, чтобы известить болельщиков футбола о том, что существует приложение «Метро Москвы» и его можно использовать.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».