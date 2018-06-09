РИАМО - 9 июн. В субботу комиссия совета национального туристского проекта «Золотое кольцо России», созданного при министерстве культуры РФ, осмотрела достопримечательности подмосковного Серпухова, также была изучена туристская инфраструктура.

В работе комиссии приняли участие министр культуры Подмосковья Оксана Косарева и глава Серпухова Дмитрий Жариков.

«Мы специально комиссию повезли по городу, а потом показали объекты, которые, по сути, являются основой «Золотого кольца» - это купола, храмы, монастыри», - сказала Косарева.

Она добавила, что в последнее время министерством культуры Российской Федерации было сделано очень многое для узаконивания этого статуса.

«Был определен закрытый перечень городов, была установлена процедура включения новых городов, которая предполагает соответствовать городам очень высоким критериям и обладать очень высоким статусом именно города «Золотого кольца», - отметила Косарева.

По ее словам, Московская область принимала участие в разработке критериев включения новых городов в национальный туристический проект «Золотое кольцо».

«Я первый раз в Серпухове, поэтому впечатления у меня новые и свежие. Первое, что меня поразило – это зелень города Серпухова. Все настолько утопает в садах, в деревьях, такие ухоженные прекрасные парки и скверы, в которых удобно и уютно сидеть – это чудесно», - отметила исполнительный директор союза городов «Золотого кольца» Наталья Булах.

Она отметила, что заявка Серпухова соответствует всем критериям, чтобы стать городом «Золотого кольца».

«Наша задача на самом деле, чтобы все города «Золотого кольца» отличались друг от друга, чтобы они не были одинаковыми, чтобы турист приезжал в каждый город и понимал, что он в особом городе. Я желаю Серпухову удачи и очень рада, что у вас люди с таким энтузиазмом относятся к теме вступления города в «Золотое кольцо», - добавила Булах.

Косарева резюмировала, что решение о включении Серпухова в национальный туристский проект «Золотое кольцо России» будет принято 29 июня в Костроме.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, для городов, претендующих на включение в «Золотое кольцо», в министерстве культуры РФ определили условия, сопоставимые с критериями ЮНЕСКО. Чтобы попасть в маршрут, необходимо соответствовать целому ряду требований. В их числе – наличие объектов культурного наследия, транспортная доступность, благоустройство, туристская инфраструктура.