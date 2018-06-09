РИАМО – 9 июн. Бывший главный редактор журнала Forbes Николай Усков прокомментировал свое увольнение из издания, передает Газета.ru.

«Свою позиция я изложил в Facebook. Я не согласен с приказом о моем увольнении. Ситуация, которая сложилась в журнале в последние годы, вызывает у меня закономерное беспокойство. Я намерен дальше подробно информировать общественность о том, как журнал превращается в «джинсу». Этим я надеюсь поддержать коллег, которые остались там работать. Естественно, я собираюсь также обращаться в суд», – сказал Усков.

Ранее он рассказал о причине своего увольнения. Одной из них является его участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».

Он также сообщил о том, что на прошлой неделе ему поступило предложение расстаться по соглашению сторон, а также сумму компенсации немного не дотягивающую до ста тысяч долларов. Усков, по его словам, отказался.

Пост главного редактора российского Forbes Усков занял в начале 2016 года, вскоре после того, как у издания сменился собственник – журналу немецкого издательского дома Axel Springer приобрела ACMG, принадлежащая бизнесмену Александру Федотову.

Исполняющим обязанности главного редактора журнала назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания.