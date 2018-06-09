РИАМО - 9 июн. Ураза-байрам пройдет в 33 муниципалитетах Московской области и соберет порядка 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«В 2018 году праздничное богослужение планируется провести на 38 площадках в 33 муниципальных образованиях Московской области. Ожидаемое количество участников – более 100 тысяч верующих», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она подчеркнула, что в этом году дата Ураза-байрам наступает практически одновременно с датой начала чемпионата мира по футболу-2018. В связи с проведением мирового первенства приняты беспрецедентные меры безопасности – крайне усилены личный досмотр, контроль и проверка документов.

Нагрузка на транспортную инфраструктуру столицы и структуры, ее обслуживающие, многократно возросла. Мусульманам подмосковных городов настоятельно рекомендовано посетить праздничную молитву у себя в городе и воздержаться от поездок на праздничную молитву в Москву.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.