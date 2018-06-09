РИАМО - 9 июн. Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» стартовал в Подмосковье, в июле участникам мероприятия предстоит пройти, пробежать или проехать на велосипеде от Красной площади в Москве до Троице-Сергиевой Лавры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Московскую область на конкурсе «Зеленый маршрут» будет представлять проект «Дорога в Лавру». Дорога из Москвы в Сергиев Посад – один из главных паломнических, туристических и спортивных маршрутов Подмосковья», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

По ее словам, в течение многих лет этой дорогой пешком шли и могущественные цари, и обездоленные люди. А сегодня этот популярный маршрут может преодолеть любой желающий.

Маршрут «Дорога в Лавру» начнется на Красной площади, а закончится в Троице-Сергиевой Лавре. Его протяженность составит 120 километров. Большая часть пройдет по паркам и лесам Подмосковья.

«Проект «Дорога в Лавру» включает не только длительные переходы, но и проведение велосипедных, ультрамарафонских и марафонских соревнований, проведение волонтерских лагерей по расчистке и разметке тропы, взаимодействие с паломнической службой православной церкви, организацию и проведение туристических слетов и конференций», – пояснила Косарева.

Четырнадцатого июля участники «Зеленого маршрута» проведут экологический субботник по расчистке и разметке самого сложного участка тропы «Хотьково – Сергиев Посад».

В региональный оргкомитет вошли представители московского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», комитета лесного хозяйства региона, регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», управления природопользования министерства экологии и природопользования области и Главного управления региональной безопасности.

Победителей всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» объявят 5 сентября.