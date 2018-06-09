РИАМО - 9 июн. Мобильное приложение «Метро Москвы» обновили в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, один из новых разделов предлагает пользователю заказать такси, аккредитованные на мундиаль, сообщил журналистам в субботу первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Модуль «Чемпионат мира», он отсчитывает время до ЧМ, затем будет публиковать на этом месте расписание матчей. Появилась новая важная функция заказа аккредитованного правительством Москвы такси, которые имеют допуск на стадион», – сказал Латыпов.

Он добавил, мобильное приложение «Метро Москвы» скачали уже более 1,2 миллиона пользователей в России, Казахстане, США, Германии и в других странах мира. Совсем скоро новая версия появится в AppStore и Google Play.

«В приложении можно будет построить маршрут до матча, если он проходит в Москве. При этом итоги всех матчей можно будет увидеть в мобильном приложении. Здесь же справочная информация о бесплатном проезде между городами, о проходах на фан-зону, о проезде в метро. Будет возможность пройти на сайт, чтобы увидеть трансляции», – пояснил Латыпов.

Он уточнил РИАМО, что пользователям новинки мобильного приложения будут доступны в «самое ближайшее время» до старта ЧМ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».