РИАМО - 9 июн. На сайте transport.mos.ru открыли новый раздел для болельщиков чемпионата мира по футболу-2018, информация о городском транспорте в нем представлена на семи языках, сообщил журналистам в субботу заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Мы сделали на едином транспортном портале специальный раздел для болельщиков чемпионата мира. Прежде всего это нужно для болельщиков из другой страны, чтобы они могли перемещаться по городу на любом виде транспорта», – сказал Пронин.

Он добавил, новый раздел доступен на семи языках: русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском. По его словам, не так часто встречается «трансляция на таких языках».

«Специально для удобства болельщиков из других стран здесь собраны расписания и схемы движения, маршруты городского транспорта, чтобы нашим гостям было максимально комфортно и удобно. Ожидаем, что посещать раздел будут до 20 тысяч болельщиков одновременно, мощности и ресурсы предусмотрены с запасом, чтобы обеспечить хорошую стабильную работы портала», – сказал Пронин.

По его словам, на главной странице собрана вся полезная информация о транспорте, которая может пригодиться болельщикам, приехавшим в Москву. После окончания чемпионата мира жизнь раздела сайта не заканчивается. Благодаря карточной структуре его можно адаптировать так, что он и дальше продолжит приносить пользу иностранным туристам.

Пронин также напомнил, что транспортный комплекс столицы полностью готов к ЧМ. Необходимые мероприятия по подготовке к мундиалю выполнены на 100%.

«Мы провели работы со всеми агрегатами, таксомоторными парками, крупными предприятиями на предмет того, чтобы тарифы на период чемпионата мира по футболу не поднимались. Именно по тарифам, которые применяются в городе каждый день и нам хорошо знакомы, мы попросили перевозить туристов, болельщиков, москвичей и гостей столицы», – сказал Пронин.

Он добавил, что в случае прецедентов завышения цен транспортный комплекс столицы будет реагировать незамедлительно.

Как сообщил РИАМО в субботу первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, новый раздел сайта будет доступен пользователям «в самое ближайшее время».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».