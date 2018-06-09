РИАМО - 9 июн. Гостям и жителям коттеджного поселка «Павлово-2» в городском округе Истра в игровой форме расскажут о пользе раздельного сбора и переработки отходов в рамках акции «Экодвор» 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мы поддерживаем подобные инициативы общественников, направленные на распространение раздельного сбора. Я считаю, что разъяснительную работу следует вести в первую очередь на уровне муниципальных образований, чтобы люди наглядно убеждались в том, что раздельный сбор – основа культуры обращения с отходами», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Организаторами акции «Экодвор» выступили активисты движения «РазДельный сбор Нахабино» и «ЭкоЛогичные ресурсы».

Жителей поселка ждет выставка «Чудеса переработки», эковикторина и возможность внести свой вклад в «книговорот», бесплатный обмен книгами. Сдать пластик, макулатуру и стекло можно в специальный контейнер, который накануне установили на территории «Павлово-2».

««Экодвор» - это семейный экологический праздник, на котором можно узнать все о преимуществах раздельного сбора отходов, сдать вторсырье на переработку, а также принять участие в конкурсах и викторинах», - отметила один из кураторов проекта Анна Шопен.

Министр экологии и природопользования области отметил, что по поручению губернатора Московской области в 2019 году раздельный сбор будет введен на всей территории региона.