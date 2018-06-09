РИАМО - 9 июн. На полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кулаковский» в подмосковном Чехове начались изыскательские работы в рамках разработки проекта рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Полигон «Кулаковский» закрыли 1 сентября 2017 года и исключили из территориальной схемы обращения с отходами Московской области.

«Специалисты ООО Институт «Газэнергопроект» приступили к исследованию полигона ТКО «Кулаковский» в Чеховском районе. С этим научным учреждением был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона», – говорится в сообщении.

Согласно утвержденной дорожной карте, проектно-сметная документация должна быть готова в октябре, а в марте 2019 года планируется начать рекультивационные работы.

На сегодняшний день эксплуатирующая организация уже выполнила часть работы по подготовке к рекультивации: закуплено достаточное количество грунта для пересыпки и формирования тела полигона, установлена дезинфекционная ванна, отремонтированы подъездные пути, по периметру полигона построено ограждение.

«Ситуация на полигоне и ход подготовки к рекультивации постоянно отслеживаются специалистами министерства. Ход работ отражается в местных СМИ и социальных сетях», – уточняется в материале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.