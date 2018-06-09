РИАМО - 9 июн. Более 100 тысяч технических условий в электронном виде выдали в Подмосковье с начала работы Агентства развития коммунальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье наращивает темпы работы Центр содействия строительству при правительстве Московской области, который, среди прочих отраслей, посредством Агентства развития коммунальной инфраструктуры оказывает содействие предприятиям и гражданам в выдаче технических условий и информации о плате за присоединение, заключением договоров о подключении к централизованным сетям теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

«С момента работы Агентства развития коммунальной инфраструктуры обработано почти 30 тысяч заявок на выдачу технических условий и на заключение договоров на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения, поданных в электронном виде через портал Госуслуг, выдано более 100 тысяч технических условий в электронном виде», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Также выдано более 1,4 тысячи договоров на подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Важно, что заявки на заключение от этих подмосковных предприятий были поданы через сайт Госуслуг, без очереди и спешки.

Центр создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, и сегодня одним из первых в России в электронном виде принимает заявки и выдает условия техприсоединения.

«Наш регион (Московская область – ред.) – один из первых в Российской Федерации, где заявки на техприсоединение подаются и обрабатываются в электронном виде через портал региональных Госуслуг», – добавил Хромушин.

По его мнению, основной задачей Центра является устранение административных барьеров, прежде всего для бизнеса, при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию различных объектов.

«Это происходит за счет того, что сотрудники Центра сопровождают заявителя на всех этапах, что называется, «под ключ»: от получения техусловий и заключения договора на подключение до подписания акта о подключении», – уточнил Хромушин.

Он отметил, что за каждым проектом закреплен персональный менеджер, что позволяет в оперативном порядке решать все вопросы, препятствующие получению техусловий. В идеале, заявителя необходимо отсечь от чиновника, чтобы он с ним нигде не пересекался и имел одну «точку входа» – портал Госуслуг.