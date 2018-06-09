РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Климовск в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, которая будет возведена на улице Революции в микрорайоне Климовск горокруга Подольск. Новое учебное заведение общей площадью 13 630 квадратных метров рассчитано на 825 учащихся», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

По его словам, проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (от двух до четырех этажей), в котором разместятся 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 300 посадочных мест, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочная зона, актовый зал на 300 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Все учебные помещения оснастят необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса. На прилегающей территории оборудуют зоны отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.

Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по установке пандусов для маломобильной группы граждан. Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №6 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок, к которым будут привлекать специалистов ГБУ «Мособлстройцнил» для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное уление». Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года.