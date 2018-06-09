РИАМО - 9 июн. Загруженность дорог Москвы вечером в субботу составляет восемь баллов из десяти возможных, движение на ряде магистралей идет с минимальной скоростью, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В данный момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. На некоторых участках скорость движения потока упала до 5-10 километров в час.

Традиционно осложнено движение в центре столицы, в частности – на Тверской улице, Театральном проезде, Охотном ряду, Новом Арбате, Варварке, Солянке, Житной, Крымском Валу. В пробках встали Москворецкая, Кремлевская и Котельническая набережные.

По прогнозу сервиса, загруженность столичных магистралей упадет до семи баллов к 18:00.