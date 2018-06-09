РИАМО - 9 июн. В столице на здании бывшего политехнического колледжа №19 появилась мемориальная доска заслуженному учителю Российской Федерации Василию Филиппову, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Василий Федорович более 25 лет работал директором ПТУ №164 при заводе «Опыт» имени Туполева, затем возглавил многопрофильное учебное заведение Политехнического колледжа №19.

«Состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному учителю РФ Василию Федоровичу Филиппову. Ее разместили на здании бывшего политехнического колледжа №19 по адресу: Напольный проезд, дом 9, который возглавлял Филиппов», – говорится в сообщении.

Инициаторами установки стали несколько организаций − АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», совет депутатов муниципального округа Ивановское, руководство колледжа.

На доске выгравирована надпись: «Заслуженный учитель Российской Федерации, основатель и руководитель учебного заведения профессионального образования с 1980 по 2010 год Василий Федорович Филиппов».