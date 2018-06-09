РИАМО - 9 июн. Консультационные пункты по защите прав потребителей появились на территории аэропортов к чемпионату мира по футболу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области, в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, с 8 июня по 25 июля открывает консультационные пункты по защите прав потребителей на территории аэропортов Московской области: консультационный пункт №1 – аэропорт «Домодедово», консультационный пункт №2 – аэропорт «Шереметьево», консультационный пункт №3 – аэропорт «Жуковский»», – говорится в сообщении.

Осуществляется консультирование по вопросам потребительского рынка товаров и услуг, а также оказание помощи в составлении претензионных писем и исковых заявлений по следующим направлениям: перевозка пассажиров; продажа билетов дистанционным способом; оказание гостиничных услуг; оказание туристских услуг; приобретение товаров и услуг.

Получить консультацию можно и по телефонам горячих линий: 8(800)511-58-98, 8(498)684-48-03 (круглосуточно), или оставив обращение на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области: http://50.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Прием обращений граждан».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».