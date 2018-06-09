РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров отметил качественные перемены к лучшему в Подмосковье при губернаторе Андрее Воробьеве, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По итогам внеочередной конференции «Единой России» в субботу Андрей Воробьев выдвинут кандидатом в губернаторы Подмосковья. Глава Балашихи, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая России» Сергей Юров был секретарем конференции.

«Сегодня на внеочередной конференции Московского областного регионального отделения политической партии «Единая Россия» мы определили кандидата от партии на выборы губернатора Подмосковья. Больше всего голосов делегаты отдали Андрею Юрьевичу Воробьеву. Именно под его руководством за последние годы в нашем регионе произошли качественные перемены к лучшему. Мы поддерживали и будем поддерживать тот курс, который был задан губернатором Андреем Воробьевым», - сказал Юров.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Воробьев объявил об участии в выборах на Петербургском экономическом форуме в мае.