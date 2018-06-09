РИАМО - 9 июн. Защита проектов участников конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» начнется 13 июня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«На официальном сайте премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» завершилась регистрация пользователей, подача проектов и присоединение людей в инициативные группы. Следующий этап – личная презентация проектов авторами – состоится с 13 июня по 13 июля во всех муниципалитетах Московской области. Те, кто не успеют презентовать свои проекты в муниципальных образованиях, смогут продемонстрировать их в доме правительства Московской области до 20 июля», – отмечается в сообщении.

Свои проекты 13 июня авторы представят в Воскресенске, Одинцове, Химках и Люберцах. С подробным графиком защит, а также местом и временем их проведения можно ознакомиться на официальном сайте премии Наше-Подмосковье.РФ.

«Личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса. На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации. Самое большое количество презентаций пройдет в Одинцовском районе, Люберцах и Химках. Эти муниципальные образования традиционно стали лидерами по количеству проектов, поданных на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Главные критерии по которым оцениваются проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Дополнительным анализом заявок на соискание премий в 2018 году займутся Агентство стратегических инициатив, общероссийская общественная организация «Офицеры России», Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА), Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны природы.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в Год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.

За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.