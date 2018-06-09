РИАМО - 9 июн. На одном из продуктовых рынков в подмосковных Мытищах сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота почти 50 килограммов сыров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, всю продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением совместно с Московско-Ярославской транспортной прокуратурой и Федеральной таможенной службой при проведении профилактического мероприятия на территории АО «Мытищинская ярмарка» (Московская область, городское поселение Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1Б, строение 1) 8 июня 2018 года была выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов и Украины) общим весом около 45 килограммов», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию России молочная продукция изъята и уничтожена механическим способом на технической площадке ярмарки.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.