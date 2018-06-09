РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В Подольске поймали местного жителя, который похищал дорогой алкоголь из сетевых магазинов, в отношении него возбудили ряд уголовных дел, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора, младший советник юстиции Ольга Бочевер.

В Подольске в магазинах АО «Дикси Юг» стал пропадать дорогой алкоголь. С помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что алкогольные напитки похищал молодой человек. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого установили, им оказался безработный, неоднократно судимый житель Подольска. Он похищал алкоголь стоимостью от 3,7 до 12 тысяч рублей и продавал его неустановленным гражданам в половину стоимости.

«Отдел дознания УМВД России по горокругу Подольск в апреле 2018 года возбудил ряд уголовных дел в отношении жителя Подольска по факту кражи алкогольной продукции из магазинов «Дикси»», – сказала Бочевер.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества». В настоящее время дело направили в суд для рассмотрения по существу.

За указанное преступление виновное лицо наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.