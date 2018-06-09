РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июн. Первый заместитель руководителя администрации подмосковного Королева Олег Даниленко проведет личный прием жителей городского округа 13 июня, сообщается в аккаунте координационного совета Королева в Instagram.

Сотрудники администрации Королева проводят личные приемы на постоянной основе по поручению главы городского округа Александра Ходырева.

«Личный прием первого заместителя руководителя администрации Королева Олега Даниленко состоится в среду, 13 июня, с 17:00 до 19:00. Встреча с горожанами пройдет в общественной приемной администрации города по адресу: улица Октябрьская, дом №4», – говорится в сообщении.

Записаться на прием можно по телефону: 8(495)516-88-86 или через интернет-приемную на сайте администрации городского округа.