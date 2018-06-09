РИАМО - 9 июн. Футболистов национальных сборных Португалии и Аргентины ожидают в Подмосковье до конца дня в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Топ-сборные мундиаля прибывают в регион. Криштиану Роналду и Лионель Месси уже практически одной ногой на территории Подмосковья. Мы, в свою очередь, окажем именитым гостям теплый прием и сделаем всё для того, чтобы они надолго запомнили это путешествие», - прокомментировал приезд игроков министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Как говорится в сообщении, сборная Португалии на время мундиаля будет жить и тренироваться на базе учебно-тренировочного центра «Сатурн», который находится в Кратове. Сборная Аргентины остановится в подмосковных Бронницах и будет тренироваться на стадионе Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.