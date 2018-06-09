РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении одного из жителей округа, который организовал в комнате коммунальной квартиры наркопритон, ему грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора, младший советник юстиции Ольга Бочевер.

По ее словам, житель Подольска с января 2018 года систематически предоставлял одну из комнат в квартире на улице Циолковского для потребления наркотических средств своим знакомым. Это было подтверждено в результате проведенного медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. В ходе дознания установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, в настоящее время нигде не работает, является лицом, злоупотребляющим алкогольными напитками, и ведет антиобщественный образ жизни.

«Отделом дознания УМВД России по горокругу Подольск в марте 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемого по факту систематического предоставления помещения для употребления наркотических средств по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы», – сказала Бочевер.

Она добавила, что посетители данного притона постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенном мировым судьей судебного участка Подольского судебного района Московской области, были признаны виновными и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере свыше 4 тысяч рублей.