РИАМО - 9 июн. Открытая тренировка сборной России по футболу прошла в субботу на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, за ней наблюдали около 8 тысяч зрителей, в том числе ученики спортшкол Подмосковья и участники проекта «Лига мам», говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня, 9 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» прошла открытая тренировка сборной России. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года национальная команда провела тренировочные занятия на глазах у болельщиков. Поддержать сборную приехали более 8 тысяч зрителей. Основная часть пригласительных билетов была распределена среди учащихся спортивных школ Москвы и Подмосковья», - отмечается в сообщении.

По приглашению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова открытую тренировку сборной России посетили не только юные спортсмены Подмосковья, но и региональный футбольный проект «Лучшая лига мира - Лига мам», который стал финалистом конкурса «Наследие волонтерской программы ЧМ-2018». «Лига мам» собирает под своей эгидой неравнодушных к футболу мам. Проект предполагает активное вовлечение в футбол семей и разрушение стереотипа о том, что футбол является исключительно мужским видом спорта.

«На открытую тренировку сборной России сегодня приехали воспитанники спортивных школ Подмосковья и региональные спортсмены. Также мы пригласили сюда наших хороших друзей и партнеров – «Лигу мам». Это объединение мам, девушек и женщин, которые увлечены футболом, играют в него. Девушки приехали со своими детьми, чтобы посмотреть, как главная команда страны готовится к грядущему мундиалю. Мировой праздник футбола уже ощущается по всей России, поэтому стать частью тренировочного процесса, пусть и на трибунах, - это всегда интересно!» - сказал Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».