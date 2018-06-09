РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Кандидатуру Джеффа Монсона внесли в список предварительного голосования для выдвижения в депутаты совета депутатов горокруга Красногорск, сообщается на сайте красногорского отделения партии «Единая Россия».

Как следует из списка, опубликованного на сайте, в предварительном голосовании по единому избирательному округу примет участие 31 житель Красногорска, среди них и Джефф Монсон.

С недавнего времени он живет и работает в Красногорске. 28 мая Монсон получил российское гражданство, местом его работы указана автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Зоркий», он является тренером по физической подготовке.

Праймериз «Единой России» пройдет в Красногорске 10 июня с 8:00 до 20:00. На предварительном голосовании жители Красногорска определят кандидатов, которые будут выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в совет депутатов городского округа.

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.