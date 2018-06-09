РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Житель подмосковной Балашихи, резчик по дереву Евгений Ткаченко вырезал стелу к чемпионату мира по футболу 2018 года, на ней изображены гербы городов, в которых пройдут игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Через несколько дней в России начинается чемпионат мира по футболу. Пришла идея сделать к этой дате стелу, чтобы можно было поставить, посмотреть. Обыграл это так, чтобы ее было заметно на улице. Делал ее около двух месяцев», - сказал Ткаченко.

Он добавил, что на стеле изображены гербы городов, в которых пройдут матчи первенства, а также логотип чемпионата мира.

«Россия впервые стала хозяйкой мирового первенства по футболу. Мы решили поддержать это событие, установив стелу Евгения Ткаченко в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный. Будем болеть за нашу сборную», - сказала директор местной управляющей компании Нина Титова.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».