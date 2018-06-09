РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в конце мая пропал 38-летний мужчина, спустя неделю поисков он был обнаружен мертвым, как выяснилось, мужчина был убит, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Олег Байниязов.

В микрорайоне Климовск 26 мая в гаражном боксе в ГСК-11 ВПЧ двое мужчин распивали спиртные напитки, у них возник конфликт. Мужчина ударил хозяина гаража ножом в сердце, он скончался. Убийца погрузил тело в багажник автомобиля и закопал его возле пруда в деревне Бережки. Родные, волонтеры и полиция начали разыскивать убитого 38-летнего мужчину. В момент поисков в Климовский отдел полиции управления министерства внутренних дел России по горокругу Подольск обратился гражданин, который сообщил о совершенном им преступлении.

«Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в микрорайоне Климовск мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку, которое наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», - сказал Байниязов.

Подольским судом с учетом мнения горпрокуратуры ходатайство следователя 8 июня было удовлетворено и обвиняемому гражданину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и исследование доказательств по уголовному делу.