РИАМО - 9 июн. Специалисты восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Шатура – Авсюнино Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и сокращают опоздание задержанных поездов Казанского направления, сообщается на сайте МЖД.

«В 13:52 железнодорожники завершили работы по восстановлению контактного провода на первом главном пути перегона Шатура – Авсюнино Казанского направления МЖД и возобновили по нему движение поездов», - говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает максимальные меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов, следующих в Москву. По уточненной информации, с увеличенными интервалами следуют три пригородных поезда и один пассажирский. Из Москвы движение не останавливалось, поезда курсируют по расписанию.

Внимание пассажиров обращают на то, что задержанные электрички могут отправиться в обратные рейсы из Москвы с отклонением от графика.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.