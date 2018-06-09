РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 июн. Волонтеры и общественники подмосковного Дзержинского ищут новое место для проведения традиционной благотворительной акции по сбору макулатуры, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель общественного проекта «ПроАктивный город» Владимир Харламов.

«По независящим от нас причинам мы больше не можем собирать макулатуру в столь удобной для всех жителей точке - в молодежном центре «Лидер». Мы ищем новое место сбора. Несмотря на трудности, отменять столь благое дело нельзя, и мы обязательно найдем выход из сложившейся ситуации, ведь даже губернатор уделяет особое внимание таким акциям. А в нашем случае это не только экономия природных ресурсов, но и помощь детям», - сказал Харламов.

Он добавил, что 7 июня общественный проект «ПроАктивный город» при поддержке команды «Молодежка ОНФ» (Общероссийский народный фронт - ред.) Дзержинского и волонтеров МЦ «Лидер» провели разовую внеплановую акцию по сбору макулатуры. В ходе акции собрали две тонны ненужных книг и журналов.

Все полученные средства от сдачи макулатуры будут направлены фонду помощи «Стук сердца» для подопечных детей с ограниченными возможностями.