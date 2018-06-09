РИАМО - 9 июн. Культурную карту Москвы выпустили для болельщиков чемпионата мира по футболу на трех языках, в ней собрана информация о культурных объектах, транспортных маршрутах и стадионах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для болельщиков разработали культурную карту столицы на русском, английском и испанском языках. В компактной карте, которая легко помещается в карман, собрана вся необходимая информация для болельщиков — о стадионах, транспортных маршрутах, станциях метро и культурных объектах. Тираж карты — 150 тысяч экземпляров», — сказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

В карте укажут ссылку на чат-бот с пятью бесплатными экскурсиями. Болельщики смогут прогуляться по центру Москвы и познакомиться с историей столицы. Кроме того, гид содержит дополнительные сведения о музеях, подведомственных департаменту культуры. Это Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно», Музей Москвы и усадьба Измайлово.

Получить карту-гид можно в центре выдачи паспорта болельщика. Также ее будут раздавать волонтеры у станций метро.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».