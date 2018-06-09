РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Капитальный ремонт дорог стартовал в Балашихе на улице Юлиуса Фучика, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Улица Юлиуса Фучика в Балашихе является одной из самых больших улиц, которая стоит у нас в плане по капитальному ремонту дорог в 2018 году, поэтому данные работы мы начали производить с нее. Здесь мы уложим более 6 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и более 3 тысяч квадратных метров пешеходного тротуара, а также полностью заменим бордюрный камень», – сообщил начальник управления дорог, транспорта и связи администрации Балашихи Владимир Головин.

Он добавил, что во время ремонта на улице Юлиуса Фучика заменят дорожные знаки, которые не отвечают требованием ГОСТа. Дорожники нанесут горизонтальную разметку, оборудуют новые парковочные карманы.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что в текущем году в городском округе будут отремонтированы 53 дороги.

«В 2018 году большую часть работ по капитальному ремонту дорог мы произведем в частном секторе, где будет отремонтировано более 40 дорог. Также отремонтируем улицы Орджоникидзе, Некрасова, 40 лет Победы и другие», – сказал Юров.

Работы по капитальному ремонту дорог в Балашихе планируют завершить в сентябре. Из бюджетов Московской области и Балашихи на это выделено около 250 миллионов рублей.