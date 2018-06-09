РИАМО – 9 июн. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 4 по 8 июня 2018 года в среднем по стране выросли на 14 копеек - до 41,84 и 44,67 рубля за литр соответственно, с 28 мая по 1 июня бензин подорожал почти на рубль, передает ТАСС.

«По последним данным Росстата, цены на бензин в России выросли с начала года на 8%. Власти винят в этом нефтяников, которые, по их мнению, из-за высоких цен на нефть нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок», - говорится в сообщении.

В качестве экстренных мер правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля. Власти также договорились с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

По данным Thomson Reuters Kortes, больше всего с 4 по 8 июня 2018 года бензин Аи-92 подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 38 копеек, до 41,82 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили в этот период 53,55 тысячи рублей за тонну, что на 553 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 895 рублей, до 53,714 тысячи рублей за тонну.

Цены на Аи-95 также заметнее всего выросли в Северо-Западном федеральном округе - на 34 копеек, до 44,67 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 55,216 тысячи рублей за тонну, что на 996 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 645 рублей, до отметки в 54,644 рублей за тонну.

«Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 1,178 тысячи рублей, до 55,49 тысячи рублей», - уточняется в материале.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 11 копеек - до отметки 44,66 рублей за литр. Наибольший рост цен на него также был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе - на 31 копейку, до 45,24 рубля за литр.