РИАМО - 9 июн. В этом году в подмосковном городском округе Чехов отремонтируют 30 участков дорог общей протяженностью 67 километров, вместе с дорогами, отремонтированными в прошлом году, это составит около половины всей улично-дорожной сети муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объем софинансирования из регионального дорожного фонда, выделенного на ремонт муниципальных автодорог городскому округу Чехову, составил в этом году более 30 миллионов рублей.

«В текущем ремонтном сезоне в городском округе отремонтируют 30 региональных и муниципальных автодорог. Силами производственных комплексов ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций будет отремонтировано 16 участков региональных дорог общей протяженностью 60 километров. Дорожникам предстоит выполнить ремонт еще 14 участков муниципальной сети дорог общей протяженностью 7 километров», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, в 2017 году в Чехове было заменено 119 километров асфальтобетонного покрытия. Таким образом, за два года в Чехове будет отремонтировано около 50% всей улично-дорожной сети городского округа.

В настоящее время устройство асфальтобетонного покрытия завершено на шести участках дорог, там будет нанесена дорожная разметка. Ремонтные работы в муниципалитете ведутся на пяти участках.

По итогам голосования на портале «Добродел» в программу ремонта по городскому округу Чехов включено восемь участков региональных автодорог протяженностью 23 километра.