РИАМО - 9 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре в поселении Кокошкино в новой Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

По его словам, в поселении Кокошкино на улице Труда произошло возгорание в металлическом ангаре.

«Площадь составила 20 квадратных метров. В 15:50 возгорание подразделениями МЧС ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент все работы по тушению огня завершены. Информации о пострадавших не поступало.