РИАМО - 9 июн. В Подмосковье за минувшие сутки выпало до 15 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы, основные дожди прошли с 12 до 18 часов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«Итоги этого дождя следующие: в Москве на опорной станции ВДНХ за день выпало 15 миллиметров осадков, что составило пятую часть от месячной нормы. Так же много осадков выпало в ближайшем окружении Москвы, в Измайлове 15 миллиметров, в Железнодорожном 13 миллиметров. Основные дожди достались восточной территории Подмосковья: в Павловском Посаде 12 миллиметров, в Электростали 11 миллиметров, в Черустях 8 миллиметров. В западной половине области до 1-5 миллиметров», — говорится в сообщении.

Условия погоды прошедших суток диктовал циклон, оформившийся на фронтальной волне над Балтикой. Основные дожди прошли в промежуток от 12 до 18 часов.