РИАМО – 9 июн. В прокуратуре Москвы подтвердили факт отмены уголовного преследования студента МГУ Дмитрия Петелина за надпись на указателе к чемпионату мира по футболу, передает в субботу «Интерфакс».

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки», - сказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее менеджер правозащиты «Открытой России» Валентина Дехтяренко сообщила, что прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении Петелина, который нанес надпись: «Нет фан-зоне» на временной рекламе чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах.

«По сведениям, полученным от дознавателя, прокуратура ЗАО отменила постановление о возбуждении дела на студента МГУ Дмитрия Петелина», - сказала Дехтяренко.

По ее словам, решение о прекращении дела было принято после того, как прокуратура запросила документы у дознания. Ранее на этой неделе адвокаты подали жалобу в прокуратуру ЗАО и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК («Вандализм»).

Ранее на Воробьевых горах возле главного здания МГУ власти Москвы организовали фан-зону к чемпионату мира по футболу, после чего студенты выразили недовольство появлением такого объекта рядом с учебным заведением.

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